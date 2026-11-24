В Израиле в возрасте 102 лет скончался бывший генерал ЦАХАЛ Амос Хорев, стоявший у истоков оборонной промышленности страны. О его смерти сообщает Ynet.

Хорев ушёл из жизни в понедельник, 23 ноября. За свою карьеру он успел пройти путь от участника вооружённых формирований времён создания Израиля до руководителя одного из крупнейших оборонных предприятий страны.

Будущий генерал родился в Иерусалиме в 1924 году. Ещё подростком он присоединился к подпольной организации «Хагана», а в 1941 году оказался среди первых бойцов элитного подразделения «Пальмах».

Во время войны 1948 года Хорев участвовал в боях за Иерусалим и помогал прорвать блокаду города. Он также принимал участие в военных операциях на юге страны, включая наступление, завершившееся взятием Беэр-Шевы.

После войны офицер продолжил образование в Массачусетском технологическом институте (MIT), где изучал машиностроение. Полученные знания он впоследствии использовал при создании и развитии израильских вооружений.

Хорев основал отдел разработки оружия Генерального штаба ЦАХАЛ, занимал должность главного специалиста армии по артиллерийско-техническому снабжению и руководил научными разработками в оборонной сфере.

Позднее генерал возглавил компанию Rafael, ставшую одним из ведущих израильских производителей вооружений. На посту председателя предприятия он проработал девять лет.

Значительную часть жизни Хорев посвятил и высшему образованию. С 1973 по 1982 год он занимал должность президента Техниона — Израильского технологического института, одного из главных научно-технических университетов страны.

На смерть генерала отреагировал президент Израиля Ицхак Герцог. Он назвал Хорева представителем поколения, сыгравшего важную роль в становлении государства, и отметил его многолетний вклад в развитие оборонной промышленности.

«С великой грустью мы прощаемся с одной из легенд поколения 1948 года, генерал-майором Амосом Хоревом, чей уникальный вклад в безопасность страны в целом и её оборонную промышленность в частности длился десятилетиями», — заявил Герцог.