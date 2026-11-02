На 96-м году жизни скончался Анатолий Корешков — ветеран космодрома Байконур, участвовавший в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли и исторического полёта Юрия Гагарина. Известный инженер, поэт и прозаик умер 1 ноября. О его смерти сообщило Министерство культуры Владимирской области.

Корешков посвятил космической отрасли более двух десятилетий. Он участвовал в подготовке запуска первого спутника в 1957 году, полёта Гагарина в 1961-м, трёх лунных программах и международном проекте «Союз — Аполлон». За годы работы инженер получил десять авторских свидетельств на изобретения.

Будущий испытатель родился 8 марта 1931 года в городе Тейково Ивановской области. Сначала учился в энергетическом институте, однако в 1951 году был переведён в Артиллерийскую академию имени Дзержинского. После её окончания получил направление на Байконур, где прошёл путь от инженера-испытателя до руководителя лаборатории радиотехнических комплексов космических аппаратов.

В 1977 году Корешков переехал во Владимир и устроился на местную ТЭЦ-1 начальником смены. Позднее он занялся литературным творчеством, а в 1998 году вступил в Союз писателей России. Его перу принадлежат более десяти книг, среди которых «Зори Байконура», «Первопроходцы», «Звёздный час» и «За стеной секрета».

За вклад в историю космонавтики Корешков получил звание почётного гражданина Байконура. Он также написал текст гимна города, активно работал с молодёжью и состоял в объединениях ветеранов космодрома.

Прощание с Анатолием Корешковым состоится 3 ноября. В полдень пройдёт отпевание в церкви Князь-Владимирского кладбища, после чего покойного доставят на Улыбышевское кладбище.

Ранее Life.ru сообщал о смерти одного из ведущих конструкторов комплекса «Энергия — Буран» Владимира Бугрова. Он ушёл из жизни в сентябре 2026 года в возрасте 93 лет. Инженер участвовал в разработке советских лунных и межпланетных кораблей, а также проходил подготовку к космическим полётам.