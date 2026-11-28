Все три призовых места в парном катании на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии заняли спортсмены, работающие с российскими тренерами. Победителями стали представители Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, которых тренирует Дмитрий Савин. Об этом свидетельствуют официальные результаты Международного союза конькобежцев (ISU).

Немецкий дуэт набрал по сумме короткой и произвольной программ 213,08 балла. Серебряные медали завоевали японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути с результатом 195,69 балла. Бронзу получили представители Армении Карина Акопова и Никита Рахманин, заработавшие 178,39 балла.

Все три пары готовятся под руководством российских специалистов. Савин работает с победителями соревнований, а японский и армянский дуэты тренирует совместно с Фёдором Климовым.

По итогам серии Гран-при Хазе и Володин, а также Нагаока и Моригути отобрались в финал турнира. Он пройдёт с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

Ранее Life.ru сообщал о результатах японской пары Нагаока — Моригути на этапе Гран-при в Китае. Тогда дуэт завоевал бронзу, набрав 181,50 балла. На соревнованиях в Японии фигуристы улучшили результат и поднялись на вторую ступень пьедестала.