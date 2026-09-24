Учёные нашли два возрастных перелома в мозге человека — в 24 и после 60 лет

Учёные обнаружили два заметных возрастных рубежа в клеточном и молекулярном устройстве префронтальной коры человека — примерно в 24 года и после 60 лет. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Авторы составили масштабный атлас этой области мозга, изучив более 1,3 млн клеточных ядер из образцов 284 человек без неврологических патологий в возрасте от младенчества до 97 лет. Анализ показал три основные фазы: интенсивную перестройку в период развития, относительную стабильность в среднем возрасте и новую волну молекулярных изменений в пожилом возрасте.

Первый перелом исследователи обнаружили примерно в 24 года. После этого возраста изменения клеточного состава префронтальной коры резко замедлялись, что учёные связали с переходом от активного развития к относительно стабильному состоянию.

Следующая выраженная перестройка начиналась после 60 лет. В этот период сильнее менялась работа глиальных клеток, участвующих в поддержании нервной ткани, иммунных процессах и реакции на стресс. Кроме того, исследователи обнаружили возрастную перестройку генов, связанных с циркадными ритмами.

Некоторые изменения позднего возраста пересекались с генетическими механизмами, связанными с болезнью Альцгеймера и другими неврологическими нарушениями. Однако результаты не означают, что в 24 или 60 лет мозг человека одномоментно «переключается» или что именно в эти даты неизбежно меняются память и интеллект: работа описывает молекулярные закономерности одной области коры.

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