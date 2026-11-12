Рак яичников может оставлять следы в крови ещё до появления инвазивной опухоли. Американские исследователи обнаружили молекулу, которая помогает распознавать предраковые изменения в маточных трубах. В ходе эксперимента новый анализ выявил 92,3% таких случаев. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Речь идёт о молекуле РНК Tu-Stroma, концентрация которой повышается при определённых изменениях тканей. Они могут предшествовать развитию высокозлокачественного серозного рака — одной из наиболее опасных форм заболевания.

Учёные исследовали образцы крови 506 человек. Среди участников были здоровые женщины, пациентки с доброкачественными образованиями, предраковыми изменениями и уже диагностированной онкологией. Специалисты сравнили результаты нового метода с традиционным опухолевым маркером CA-125.

В отдельной проверочной группе анализ обнаружил 92,3% предраковых поражений, а здоровых участниц правильно определил в 98,2% случаев. По способности отличать такие изменения от нормальных тканей Tu-Stroma заметно превзошла CA-125.

Особенно перспективной разработка может оказаться для женщин с наследственной предрасположенностью к заболеванию. Некоторым носительницам опасных генетических мутаций рекомендуют профилактическое удаление маточных труб и яичников. В будущем новый тест потенциально сможет дать врачам дополнительную информацию при оценке рисков.

В отличие от методов, направленных на поиск уже сформировавшейся опухоли, исследователи сосредоточились на изменениях, которые могут возникать раньше. Такой подход теоретически позволит обнаруживать патологический процесс до появления выраженных симптомов.

Однако использовать анализ для массового обследования пока рано. Его точность оценивали преимущественно на заранее собранных образцах с известными диагнозами. Теперь специалистам предстоит проверить результаты в длительных исследованиях с участием женщин, у которых заболевание ещё не выявлено.

Ранее специалисты обращали внимание на то, что наследственные мутации могут существенно повышать риск развития рака молочной железы и яичников. Как сообщал Life.ru в октябре, главный онколог Москвы Игорь Хатьков рекомендовал женщинам, в семьях которых встречались такие заболевания, обсудить с врачом необходимость генетического тестирования. При этом наличие мутаций BRCA1 и BRCA2 не означает, что опухоль обязательно появится, но может потребовать особого подхода к наблюдению за здоровьем.