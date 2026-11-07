Мастера маникюра могут ежедневно вдыхать химические испарения в концентрациях, сопоставимых с показателями на промышленных предприятиях. При этом обычные медицинские и тканевые маски не защищают от подобных веществ. К такому выводу пришли исследователи Городского университета Нью-Йорка, изучившие воздух в пяти салонах красоты. Результаты работы опубликованы в научном журнале Risk Analysis.

Самые высокие показатели специалисты зафиксировали во время кратковременных выбросов летучих органических соединений. В одном из салонов содержание этих веществ достигало 113 частей на миллион. Медианное значение пиковых концентраций составило 31,4 части на миллион, тогда как обычный показатель находился на уровне 15,1.

Руководитель исследования Энтони Иерарди отметил, что подобные значения встречаются на химических производствах, где работа с опасными веществами сопровождается строгими требованиями к вентиляции, защитному оборудованию и контролю воздуха. Сотрудники небольших салонов зачастую не располагают аналогичными средствами защиты.

Для оценки условий труда учёные установили приборы, которые измеряли концентрации загрязняющих веществ каждую минуту в течение рабочей недели. Наблюдения проводились с апреля 2023-го по март 2024 года. Такой подход позволил выявить резкие скачки содержания химикатов, которые практически невозможно заметить при анализе только средних показателей за смену.

В воздухе преобладали растворители, используемые при нанесении и снятии покрытия: ацетон, этилацетат, бутилацетат и метилацетат. Специалисты также обнаружили небольшие количества бензола. Этот канцероген при продолжительном воздействии способен повышать вероятность развития онкологических заболеваний.

Авторы работы рассчитали возможные последствия многолетнего вдыхания химических смесей. При некоторых сценариях полученные оценки канцерогенного риска превышали ориентиры Агентства по охране окружающей среды США. При этом фактическую заболеваемость раком среди работников исследование не оценивало. Для подтверждения долгосрочных последствий потребуются дополнительные наблюдения.

Основное внимание учёные уделили именно сотрудникам салонов, которые контактируют с испарениями по несколько часов ежедневно. Для снижения воздействия специалисты рекомендуют устанавливать эффективную вентиляцию, плотно закрывать ёмкости с растворителями и складывать пропитанные химикатами материалы в закрытые контейнеры, сообщила Школа общественного здравоохранения Городского университета Нью-Йорка.

Ранее дерматолог предупредил об опасности повреждения ногтевой пластины при неправильном использовании гель-лака. По словам специалиста, агрессивное снятие покрытия может привести к истончению и расслоению ногтей, а травмирование кутикулы — к воспалению и проникновению инфекции. Отдельного внимания заслуживает воздействие ультрафиолетовых ламп, применяемых для полимеризации покрытия. Врач рекомендовал защищать кожу рук солнцезащитными средствами и обращаться к мастерам, соблюдающим правила стерилизации.