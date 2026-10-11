Учёные оценили угрозу затопления Шанхая и Гонконга из-за таяния льдов Антарктиды

Таяние Антарктического ледяного щита может поднять уровень моря у Шанхая и Гонконга на 15–20% сильнее среднемирового показателя. К такому выводу пришла международная группа учёных во главе с исследователем Городского университета Гонконга Линем Юйчэном, пишет South China Morning Post.

«Мы протестировали тысячи различных антарктических моделей и пришли к выводу, что Антарктика вызовет повышение уровня моря в Шанхае и Гонконге на 15–20% больше, чем среднемировой показатель», — рассказал Линь.

Причина такой разницы заключается в том, что талая вода распределяется по планете неравномерно. Потеря огромной массы льда меняет гравитационное поле Антарктиды, из-за чего некоторые удалённые от неё побережья получают больший прирост уровня моря.

Авторы исследования пришли к выводу, что даже при серьёзном сокращении выбросов вероятность потери Антарктидой части ледяной массы в XXI веке составляет не менее 92%. Чем выше будут выбросы парниковых газов, тем больше окажется потеря льда.

При сценарии очень высоких выбросов вклад одной только Антарктиды в глобальный подъём уровня моря к 2100 году может достигнуть 25,4 см. При этом медианная оценка составляет 15,7 см. Для Шанхая и Гонконга региональный эффект способен оказаться ещё выше — примерно на 15–20%.

Учёные подчёркивают, что к антарктическому фактору добавятся таяние других ледников и тепловое расширение океана. Поэтому для густонаселённых прибрежных районов Китая риск подтоплений в течение века будет определяться сразу несколькими процессами.

Исследование опубликовано 30 сентября в журнале Nature Geoscience. Его ведущий автор Линь Юйчэн — доцент Школы энергетики и окружающей среды Городского университета Гонконга и специалист по изменениям уровня моря и климатическим рискам.

Ранее Life.ru рассказывал, что морской лёд вокруг Антарктиды в 2026 году сократился до третьего минимального зимнего максимума за 48 лет спутниковых наблюдений. Четыре самых низких зимних максимума антарктического морского льда теперь пришлись на 2023–2026 годы. Само таяние плавающего льда напрямую не повышает уровень океана, однако его сокращение может ускорять разрушение шельфовых ледников и движение материкового льда в море.