Экспериментальный препарат от тяжёлой гипертонии помог сохранить нормальное давление у четверти пациентов даже после прекращения лечения. У некоторых участников положительный эффект наблюдался на протяжении двух лет, сообщили в Лондонском университете королевы Марии (QMUL).

Международная группа медиков изучила состояние 14 пациентов, которые принимали баксдростат в течение 6–12 месяцев. Это средство блокирует выработку альдостерона — гормона, из-за избытка которого организм задерживает соль и воду, что приводит к повышению артериального давления. После завершения курса среднее давление участников оказалось на 25 мм рт. ст. ниже, чем до начала лечения. Примерно у четверти добровольцев показатели полностью нормализовались без приёма других препаратов. Анализы также показали снижение маркера избыточной выработки альдостерона на 99%.

Исследователи считают, что продолжительное подавление выработки этого гормона может надолго изменить работу надпочечников. Если предположение подтвердится, некоторым пациентам с гипертонией гормонального происхождения удастся избежать постоянного приёма лекарств и операции. При этом авторы подчёркивают, что пока речь идёт о результатах наблюдения за небольшой группой людей. Для проверки выводов необходимо более масштабное исследование.

Ранее Life.ru писал, что российским поликлиникам могут разрешить дистанционно следить за состоянием пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Проект предусматривает использование телемедицинских технологий. Для наблюдения за пациентами поликлиники смогут применять специальные медицинские устройства, которые передают показатели здоровья на расстоянии. Количество таких приборов будет зависеть от числа людей, нуждающихся в дистанционном контроле.