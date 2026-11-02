Учёные с помощью анализа древней пыльцы опровергли представление о том, что на месте Куликовской битвы в XIV веке простиралась лишь открытая степь. Исследования подтвердили существование ковыльной дубравы, где, согласно историческим источникам, мог укрываться Засадный полк. Об этом рассказал заведующий музейным комплексом «Куликово поле», профессор Олег Вронский.

«С помощью палеоботанических исследований остатков растительной пыльцы нам удалось доказать, что в XIV веке здесь действительно была ковыльная дубрава», — сообщил историк на круглом столе, посвящённом Куликовской битве.

По данным палеогеографических исследований, во время сражения 1380 года на этой территории находился лесной массив площадью около 30 гектаров. Внутри располагалась просторная поляна, на которой могла разместиться конница. Такая местность позволяла скрыть всадников от противника и при необходимости быстро вывести их в бой.

Именно с этой дубравой связывают действия воинов под командованием Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка-Волынского. Согласно историческим описаниям хода Куликовской битвы, внезапное вступление Засадного полка в сражение сыграло решающую роль в разгроме войска Мамая.

Вронский считает, что результаты изучения растительности согласуются с летописными свидетельствами. При этом сам по себе анализ пыльцы подтверждает существование леса, но не позволяет установить точное расположение воинов. Для восстановления событий историки сопоставляют данные разных наук.

В пользу летописной версии, по словам профессора, говорят и археологические находки. Наибольшее скопление военных артефактов обнаружено в районе правого фланга русского войска и левого фланга ордынцев. Однако исследования ещё далеки от завершения: археологи изучили лишь около 10% территории Куликова поля.

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