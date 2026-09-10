Учёные Сеченовки: МикроРНК могут указать на риск преждевременных родов

Учёные Сеченовского Университета выявили у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью изменения микроРНК, которые в будущем могут помочь раньше замечать риск этого опасного состояния. Задача исследователей — научиться обнаруживать угрозу ещё до выраженного укорочения и раскрытия шейки матки.

Истмико-цервикальная недостаточность, или ИЦН, возникает, когда шейка матки во время беременности не выдерживает возрастающей нагрузки, начинает преждевременно укорачиваться и раскрываться. Такое состояние повышает риск позднего выкидыша и преждевременных родов.

У пациенток с ИЦН исследователи обнаружили микроРНК, связанные сразу с несколькими процессами — воспалением, снижением синтеза коллагена, фиброзом, перестройкой тканей и разрушением внеклеточного матрикса. Все эти механизмы потенциально способны влиять на структуру и прочность шейки матки.

«У пациенток с истмико-цервикальной недостаточностью мы выявили микроРНК, связанные с воспалением, снижением синтеза коллагена, фиброзом и ремоделированием тканей, а также деградацией внеклеточного матрикса. Эти данные в дальнейшем позволят искать прогностические маркеры развития ИЦН у пациенток из групп высокого риска», — рассказала Life.ru врач акушер-гинеколог, ассистент Сеченовского Университета Наталья Землина.

Сейчас врачи оценивают риск ИЦН прежде всего по истории предыдущих беременностей и состоянию самой шейки матки, включая её длину. Молекулярные маркеры могли бы дополнить существующие методы и указать на повышенный риск раньше, чем появятся заметные структурные изменения.

Научные данные действительно связывают нарушение работы микроРНК с развитием истмико-цервикальной недостаточности, однако до появления нового клинического теста ещё далеко. Потенциальные маркеры предстоит проверить в более крупных исследованиях и определить, какие их комбинации дают наиболее точный прогноз.

Ранее Life.ru рассказывал, какие медицинские факторы могут повышать риск преждевременных родов. Среди них врачи называли инфекции, гипертонию, диабет, многоплодную беременность и другие состояния.