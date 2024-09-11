Наследственность и другие аномалии: Врач перечислила факторы, провоцирующие преждевременные роды

Преждевременные роды (до 37-й недели беременности) могут серьёзно ударить по здоровью матери и ребёнка, подчеркнула акушер-гинеколог Анастасия Соколова. В беседе с «Газетой.ru» она перечислила факторы, которые могут повысить риски данного негативного явления.

К генетическим факторам врач отнесла плохую наследственность матери, а также хромосомные аномалии плода, в том числе синдром Дауна. Кроме того, преждевременные роды может спровоцировать неправильный образ жизни, в частности вредные привычки.

«Так, никотин сужает кровеносные сосуды, что может нарушить кровоснабжение плаценты. А алкоголь может повредить плод, повышая риск преждевременных родов. Серьёзную угрозу в этом плане, как ни странно, представляют и наркотики», — предупредила эксперт.

Также врач призвала беременных женщин следить за рационом питания. Негативно на здоровье может сказаться, например, дефицит питательных веществ. Важно ещё исключить стрессовые ситуации. Преждевременные роды, как отметила специалист, могут спровоцировать и медицинские факторы.

К ним можно отнести целый ряд заболеваний матери, к примеру инфекции половых путей. Опасными факторами считаются также гипертония и диабет. Риски повышаются и при беременности двойней или тройней.