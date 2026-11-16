Солнце практически перестало проявлять вспышечную активность, однако уже 17 ноября на Земле возможна кратковременная магнитная буря. Вероятность её возникновения оценивается в 56%, а с учётом более слабых геомагнитных возмущений достигает 91%. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Несмотря на большое количество солнечных пятен, звезда сейчас ведёт себя необычайно спокойно. За воскресенье зарегистрировали всего четыре слабые вспышки, а утром понедельника — ещё одну. Специалисты предполагают, что в ближайшие два-три дня вспышечная активность может полностью прекратиться. Астрономы даже назвали происходящее своеобразным сном Солнца. При этом продолжительность затишья пока неизвестна: на нынешней стадии солнечного цикла периоды низкой активности способны растягиваться на месяц и дольше.

На Земле геомагнитная обстановка остаётся спокойной уже восьмой день подряд. Однако 17 ноября ситуация может измениться из-за потока солнечного ветра, исходящего из небольшой корональной дыры. Согласно расчётам, вероятность слабой магнитной бури составляет 56%, ещё 35% приходится на более умеренные возмущения магнитосферы. Шанс того, что магнитное поле Земли сохранит спокойное состояние, учёные оценивают всего в 9%.

При этом сами специалисты признают, что корональная дыра выглядит слишком небольшой для заметного воздействия на Землю. Поэтому пока остаётся открытым вопрос, оправдаются ли математические модели. Если буря всё-таки начнётся, она будет непродолжительной.