Учёные выяснили, что правое полушарие мозга стареет быстрее левого

Правое полушарие мозга с возрастом систематически выглядит биологически старше левого, а при болезни Альцгеймера эта разница становится более выраженной. К такому выводу пришли учёные Школы геронтологии Университета Южной Калифорнии. Их исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для работы исследователи обучили модель определять локальный «биологический возраст» различных участков мозга по снимкам МРТ. Для обучения использовали данные почти 15 тыс. здоровых людей в возрасте от 19 до 100 лет. Затем результаты проверили примерно на 2 тыс. участников исследования болезни Альцгеймера.

Анализ показал, что участки правого полушария в среднем имели более высокий «возраст», чем соответствующие зоны левого. При этом углубления коры — борозды — старели несколько быстрее, чем её возвышения — извилины.

Наиболее заметные изменения учёные обнаружили у пациентов с болезнью Альцгеймера. Их подкорковые структуры выглядели примерно на 3,5 года старше, чем у здоровых людей, а гиппокамп, играющий важную роль в работе памяти, — более чем на три года старше.

Причины большей уязвимости правого полушария пока остаются неясными. При этом исследователи считают, что подробная карта старения отдельных участков мозга в будущем может помочь лучше изучать нейродегенеративные заболевания и отслеживать связанные с ними изменения.

Ранее Life.ru рассказывал, что разные органы одного человека могут стареть с неодинаковой скоростью. Учёные с помощью ИИ проанализировали десятки тысяч изображений тканей и выяснили, что мозг, лёгкие, сосуды, кожа и другие органы способны иметь собственный биологический возраст.