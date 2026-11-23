Искусственный интеллект в будущем может помочь увеличить продолжительность человеческой жизни до 1200–1400 лет. Для этого учёным необходимо найти способ остановить биологическое старение, считает шведский философ и бывший профессор Оксфордского университета Ник Бостром. О его прогнозе пишет Business Insider.

По мнению исследователя, развитие мощных систем ИИ способно ускорить открытия в биомедицине и разработку технологий, воздействующих на механизмы старения. Если возрастные изменения организма удастся устранить, люди потенциально смогут жить больше тысячи лет.

Бостром пояснил, что оценка в 1200–1400 лет предполагает отсутствие смертности непосредственно от старения. При этом сохранятся другие риски, включая несчастные случаи и заболевания. По мнению философа, дальнейшее развитие технологий позволит снизить и некоторые из этих угроз.

Исследователь назвал такой прогноз даже консервативным. Он полагает, что искусственный интеллект сможет не только ускорить научные разработки, но и помочь находить новые способы защиты здоровья человека.

Впрочем, Бостром обратил внимание и на риски стремительного развития нейросетей. По его словам, дополнительное время на исследования безопасности ИИ может снизить вероятность опасных последствий, однако замедление технологий способно отсрочить потенциальные медицинские открытия.

При этом возможность продления человеческой жизни до 1400 лет остаётся гипотезой. Современная медицина не располагает доказанным способом остановить старение организма, а сама оценка не основана на результатах клинических испытаний.