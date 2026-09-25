Учёный объяснил феномен популярности Софьи Ковалевской

Софья Ковалевская стала редким примером учёного, чьи достижения совпали с биографией, идеально подходящей для массовой культуры. Именно поэтому её имя осталось широко известно за пределами академической среды, рассказал Life.ru кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН и научный куратор выставки «Ученые дамы. Наука без разрешения» Никита Лавренов.

Феномен Софьи Ковалевской — это историческая аномалия, где бесспорный научный масштаб идеально совпал с запросами советского сторителлинга. Массовая память не запоминает формулы — ей нужен сюжет. Никита Лавренов Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН и научный куратор выставки «Ученые дамы. Наука без разрешения»

По словам Лавренова, у Ковалевской такая история была практически готова для экранизации: ограничения для женского образования в Российской империи, фиктивный брак ради возможности учиться за границей, научная карьера в Европе, профессорская должность и литературное творчество. В советское время её образ активно распространялся через биографии, кино и почтовые марки. У многих других женщин-учёных сопоставимого масштаба такого узнаваемого биографического сюжета не оказалось.

При этом проблема касается не только женщин. Согласно исследованию ВЦИОМ 2021 года, 56% россиян затруднились назвать хотя бы одного известного советского или российского учёного. Чаще всего респонденты вспоминали Сергея Королёва, Андрея Сахарова, Игоря Курчатова и Дмитрия Менделеева.

Выставка «Ученые дамы. Наука без разрешения» проходит в Музее Москвы до 10 ноября. Она посвящена женщинам, работавшим в физике, математике, химии, геологии, микробиологии, когнитивистике, климатологии и астрономии.