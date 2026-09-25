Учёный развеял миф об астрономе, наблюдавшей затмение под бомбёжками

Популярная история о русском астрономе Нине Субботиной, якобы наблюдавшей солнечное затмение в Крыму в 1942 году под бомбёжками, не соответствует действительности. Об этом Life.ru рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН и научный куратор выставки «Ученые дамы. Наука без разрешения» Никита Лавренов.

По интернетам кочует надрывная легенда о том, как она наблюдала солнечное затмение в Крыму в 1942 году, буквально под бомбёжками в самый разгар Великой Отечественной войны. Звучит как сценарий для блокбастера. Реальность, как водится, куда прагматичнее. Никита Лавренов Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН и научный куратор выставки «Ученые дамы. Наука без разрешения»

На самом деле Субботина действительно участвовала в наблюдении полного солнечного затмения в Крыму, однако произошло это в августе 1914 года, вскоре после начала Первой мировой войны. К наблюдениям она готовилась заранее и участвовала в организации экспедиции.

В годы Великой Отечественной войны астроном находилась уже далеко от Крыма: её эвакуировали в Ташауз Туркменской ССР. Там Субботина продолжала научную работу и, в частности, изучала особенности местного климата с точки зрения возможности его использования при восстановлении здоровья военнослужащих.

По словам Лавренова, со временем реальные события из разных периодов биографии учёной просто объединились в одну более эффектную историю.

Просто две даты из разных эпох со временем слепились в одну, потому что так эффектнее. Никита Лавренов Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН и научный куратор выставки «Ученые дамы. Наука без разрешения»

Нина Субботина — одна из героинь выставки «Ученые дамы. Наука без разрешения», которая сейчас проходит в Музее Москвы. В экспозиции представлены истории российских исследовательниц последних полутора столетий и современные научные проекты.