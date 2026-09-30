«Учитель года» из Петербурга пописал на беглых русофобов под крик «Слава России»

Тбилисский городской суд назначил 15 суток административного ареста гражданину России Александру Попову, который справил нужду с балкона на посетителей кафе. После отбытия наказания мужчину выдворят из Грузии и запретят ему въезд в страну на три года, пишет Mash.

Инцидент произошёл в жилом комплексе Monolith Green City в районе Ортачала. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина находился на балконе над верандой кафе и после замечаний начал выкрикивать: «Слава России». МВД Грузии подтвердило его задержание по статьям о мелком хулиганстве и действиях, оскорбляющих общественную мораль.

На судебном заседании Попов признал нарушение и извинился. Он рассказал, что находился в гостях у знакомого, употреблял алкоголь и решил выйти на балкон, поскольку уборная якобы была занята. Судья отметил, что признание и раскаяние являются смягчающими обстоятельствами, однако такое объяснение не может оправдать поступок.

Попов ранее работал преподавателем и репетитором по математике в Санкт-Петербурге.

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