В Великобритании полиция разыскивает 65-летнюю бывшую учительницу химии Салли-Энн Боуэн, осуждённую за сексуальное насилие над двумя школьниками. Женщина не явилась в суд, где ей должны были назначить наказание за преступления, совершённые ещё в 1980-х годах. Судья выдал ордер на её арест, сообщает The Times.

Боуэн преподавала химию в школе для мальчиков Christ's College в лондонском районе Финчли. Тогда ей было около 25 лет, а пострадавшим ученикам — 14–15. Один из них рассказал, что за пять месяцев учительница вступала с ним в интимную связь от 20 до 30 раз. Подросток считал её своей девушкой и был уверен, что между ними настоящие романтические отношения.

По словам потерпевшего, педагог убеждала его никому не рассказывать о происходящем. Из-за этого мужчина долгие годы молчал о пережитом. Второй бывший ученик также сообщил о неподобающих действиях со стороны преподавательницы. Сама Боуэн отрицала обвинения, называя рассказы школьников выдумкой.

В августе 2026 года присяжные признали женщину виновной по семи эпизодам сексуального насилия. До вынесения приговора она оставалась на свободе под залогом, однако на заседание 20 ноября так и не пришла.

Прокурор Нилам Гомерсалл сообщила суду, что никаких доказательств невозможности явки у Боуэн нет. При этом переписка с её партнёром указывала скорее на нежелание приходить в суд. Адвокат женщины, напротив, выразил обеспокоенность её состоянием из-за содержания последних сообщений.

Судья Карим Эззат распорядился задержать бывшую учительницу. Полицейские отправились к ней домой, однако не обнаружили женщину по адресу.

Ранее Life.ru сообщал об аресте в Петербурге бывшего школьного учителя с 23-летним педагогическим стажем. Мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшим оказался ребёнок младше 14 лет. Калининский районный суд отказал фигуранту в домашнем аресте и отправил его в СИЗО.