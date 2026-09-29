Учительницу физкультуры из Сиднея арестовали за пособничество подросткам-убийцам

В Австралии 28-летнюю учительницу физкультуры Эшли Энн Сини обвинили в причастности к заговору с двумя подростками, которых подозревают в убийстве 40-летнего мужчины. О деле сообщает People.

Сини работала в школе Airds High School на юго-западе Сиднея. Её арестовали 22 сентября после расследования убийства Джошуа Макдональда, которого 2 сентября нашли с огнестрельными ранениями возле дома в районе Меррилендс-Уэст.

По данным следствия, учительница поддерживала постоянную связь с двумя подозреваемыми 18 и 19 лет, передавала им сведения о действиях полиции и помогала скрываться. Правоохранители считают, что преступление могло быть связано с внутренним конфликтом в семье Хаучар, при этом сам Макдональд, вероятно, оказался случайной жертвой.

Изначально Сини предъявили обвинения в соучастии после совершения убийства, участии в преступной группе и отказе предоставить доступ к цифровым данным. Позднее число пунктов увеличилось, среди них появилось обвинение в заговоре с целью убийства.

Женщина останется под стражей как минимум до следующих слушаний, назначенных на 19 ноября. Департамент образования Нового Южного Уэльса подтвердил, что на время расследования Сини отстранена от работы в школе.

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