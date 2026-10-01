Учиться никогда не поздно: Самой возрастной студентке российского вуза 79 лет

Более 150 человек в возрасте от 60 лет сейчас получают образование в подведомственных Минобрнауки российских вузах. Самой возрастной студентке среди них 79, сообщили РИА «Новости» в министерстве.

Один из рекордсменов, 74-летний Виктор Попов, выбрал Педагогический институт Иркутского государственного университета. Его ровесник Михаил Ефремов осваивает программу в Институте права Тольяттинского госуниверситета. Причём для последнего это уже третье высшее образование.

«Поскольку я работаю в области права, то, естественно, мне стало интересно обновить свои знания в области международного, частного, административного права, поэтому я поступил в Тольятинский университет, и, если всё получится, то я закончу институт в мае следующего года, когда мне исполнится 75 лет», — сказал Ефремов.

Тольяттинский госуниверситет оказался богат и на других возрастных учащихся. Там также получают образование люди 70 и 72 лет. Ещё одна 73-летняя студентка дошла до четвёртого курса Донецкого национального университета экономики и торговли.

В Тамбове, Рязани, Астрахани, Кемерове и Мариуполе в государственных университетах учатся 69-летние студенты. Возрастные рекорды есть и на последующих ступенях образования. В Сыктывкарском государственном университете проходит подготовку 72-летний слушатель ординатуры, а в Вологодском госуниверситете числится 71-летний аспирант.

Самой возрастной среди перечисленных Минобрнауки оказалась 79-летняя Татьяна Топорова из Ивановского государственного университета. Она работает над диссертацией, посвящённой обучению языкам в мультилингвальном образовательном пространстве. Кроме того, в Астраханском государственном университете к аспирантуре только приступили две первокурсницы 77 и 72 лет.

Ранее сообщалось, что в Румынии пенсионер в возрасте 87 лет подал документы в вуз, чтобы начать новую главу своей жизни. Виорел Пинтилеску хочет поступить в Университет естественных наук в Яссах на специальность «Биология». Мужчина родился в 1939 году. Он выбрал факультет сельскохозяйственных наук и планирует снова стать студентом спустя много лет после школы. По словам абитуриента, университет для него — это шанс развиваться и не останавливаться на достигнутом.