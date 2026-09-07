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Опубликовано 7 сентября, 04:00

Техподдержка по расписанию и защита данных: Какие права даст студентам ГОСТ на обучение онлайн

Эксперт Тюльпин: ГОСТ описывает, что должна дать покупка дистанционного обучения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 30 ноября 2026 года в России впервые начнёт действовать ГОСТ Р 72711-2026 для дистанционного обучения. Эксперт по сертификации, основатель Российского проекта «Стандарт-Москва» Алексей Тюльпин в беседе с Life.ru рассказал, какие требования к организации дистанционного обучения предусматривает новый стандарт.

С 30 ноября 2026 года в России впервые начнет действовать ГОСТ Р 72711-2026 для дистанционного обучения. Он касается высшего и среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и обучения взрослых. Для человека, который покупает онлайн-курс в этих сферах, стандарт описывает, что должно стоять за доступом к лекциям и заданиям.

Алексей Тюльпин

Эксперт по сертификации, основатель Российского проекта «Стандарт-Москва»

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До начала обучения образовательной организации предлагается оценить, хватает ли слушателю технических навыков, оборудования и доступа в интернет. Цифровая среда должна давать возможность работать с материалами, самостоятельно оценивать результаты и получать обратную связь. Отдельно предусмотрен сбор данных о ходе обучения и достигнутых результатах, чтобы отслеживать прогресс слушателя.

Стандарт также устанавливает требования к защите и целостности информации, подготовке сотрудников, технической и учебной поддержке. Для обращений обучающихся предусматриваются доступные каналы связи и заранее установленный порядок ответа. Учебные материалы должны быть доступны в цифровой среде и использоваться с соблюдением авторских прав.

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Ольга Годуненко
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