«Учтём ошибки 1991 года»: Володин напомнил, что Россию можно разрушить только изнутри

Россия не может быть побеждённой извне, разрушить нашу страну могут только внутренние конфликты, как было в 1917 или в 1991 годах. Об этом сказал председатель Вячеслав Володин на первом заседании Госдумы девятого созыва.

«История показывает, что нашу страну извне невозможно победить. Все проблемы приходят изнутри. Либо это конфликты, предательство элит, либо слабость власти. Поэтому надо учесть ошибки прошлого», — подчеркнул он.

Володин добавил, что сейчас нужно крепкое объединение политических сил в стране. К задачам Госдумы он отнёс законодательное обеспечение национальных проектов развития, а также проведения СВО. При этом вопросы по спецоперации он назвал первоочередными.

Также Вячеслав Володин на первом заседании Госдумы девятого созыва поздравил депутатов с четвёртой годовщиной вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Он назвал 30 сентября особым днём и заявил о воссоединении единого народа.