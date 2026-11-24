Работодатели в России стали реже предлагать удалённую работу, а в ряде профессий такой формат уступает офисному по зарплате. Причины изменений объяснил эксперт НИЯУ МИФИ Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru.

По данным исследования онлайн-университета «Зерокодер», за год доля удалённых вакансий среди 30 офисных профессий сократилась с 18,3% до 14,6%. Аналитики изучили почти 220 тысяч предложений о работе, размещённых на hh.ru. При этом сервис «ГдеРабота» оценивает долю дистанционных вакансий на всём российском рынке ещё ниже — в 6,5%.

Заметнее всего изменения затронули некоторые IT-специальности. Среди вакансий для системных администраторов и DevOps-инженеров доля удалённых предложений упала с 20% до 12%, а для аналитиков — с 33% до 26%.

Якубович объяснил тенденцию изменением ситуации на рынке труда. Когда желающих устроиться на работу больше, чем свободных мест, компании могут диктовать свои условия и реже предлагать сотрудникам удобный график. Кроме того, руководители опасаются снижения дисциплины, сложностей с обучением новичков и замедления командной работы.

Свою роль играют требования к информационной безопасности и перебои со связью. В регионах с нестабильным интернетом полностью дистанционный формат становится менее привлекательным для работодателей.

При этом предпочтения самих соискателей заметно отличаются. Половина кандидатов хотела бы совмещать работу дома и в офисе, ещё 30% выбирают полную удалёнку. Ежедневно приезжать на рабочее место готовы лишь 20%.

Одно из главных препятствий при трудоустройстве — дорога. Каждый третий отказ от предложения о работе связан с её форматом, а половина кандидатов среди причин отказа называет необходимость тратить на путь больше часа в одну сторону.

Изменились и зарплатные условия. В Москве в 15 из 25 изученных профессий медианные предложения для удалённых сотрудников оказались ниже офисных. Получается, что возможность работать из дома в некоторых случаях сопровождается потерей части потенциального заработка.

Эксперт напомнил, что дистанционная занятость регулируется Трудовым кодексом. Закон предусматривает постоянную, временную и комбинированную работу вне офиса, а также компенсацию расходов, связанных с использованием личного оборудования и других ресурсов.

По словам Якубовича, часть специалистов вместо трудовых договоров выбирает самозанятость и проектную деятельность. Это позволяет свободнее распоряжаться временем, но меняет доступ к социальным гарантиям, включая оплачиваемые отпуска и больничные.

В дальнейшем ситуация может снова измениться. Эксперт считает, что из-за демографических проблем работодателям придётся активнее конкурировать за специалистов. По приведённому им прогнозу Минтруда, до 2032 года российской экономике ежегодно потребуется около 1,7 миллиона новых работников.

«Когда рынок снова станет рынком кандидата, удобный формат работы опять превратится в способ привлечь людей», — заключил Якубович.