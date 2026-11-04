23-летний москвич Василий ищет возможность восстановить передние зубы после травмы на Шри-Ланке. Во время сёрфинга доска ударила его в челюсть. О случившемся с путешественником пишет SHOT.

Россиянин разочаровался в Шри-Ланке. Видео © Telegram / SHOT

По словам молодого человека, это произошло в конце октября. Удар повредил два передних зуба и рассёк губу. Местные врачи наложили швы, однако стоматологическую проблему пока решить не удалось. Василий объяснил, что ранее повреждённые зубы уже восстанавливали с использованием штифтов. Он утверждает, что обратился в несколько профильных клиник, но там отказались от работы из-за её сложности.

Специалист, которого ему порекомендовали на месте, по словам путешественника, оценил шансы сохранить зубы как «50 на 50». Василий говорит, что лечение на острове обойдётся минимум в 100 тысяч рублей, которыми он не располагает.

Теперь москвич рассматривает поездку во Вьетнам, рассчитывая получить помощь быстрее и дешевле. Пока он заказал временные коронки.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские пациенты жалуются, что стоматологические поездки в Китай оборачиваются дополнительными расходами: стоимость лечения на месте растёт, а после возвращения приходится исправлять результат. Среди описанных проблем — сколы и трещины на пролеченных зубах.