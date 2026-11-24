Удар не только по сосудам: Учёные раскрыли ещё одну опасность сахарного диабета
Учёные связали диабет второго типа с повышением риска болезни Альцгеймера
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
У людей с сахарным диабетом второго типа риск развития болезни Альцгеймера на 53% выше, чем у тех, кто не страдает этим заболеванием. К такому выводу пришли специалисты австралийского Университета Кёртина, проанализировавшие результаты 40 научных исследований, пишет ScienceDaily.
Исследователи также подсчитали, как часто у пациентов с диабетом диагностируют болезнь Альцгеймера. В среднем за год заболевание развивается примерно у пяти человек из каждой тысячи.
Как пояснил один из авторов работы Эммануэль Адевуйи, предыдущие научные обзоры нередко объединяли различные типы сахарного диабета и формы деменции. На этот раз специалисты сосредоточились на связи двух конкретных заболеваний.
Полученные результаты позволили точнее оценить вероятность развития болезни Альцгеймера среди пациентов с нарушениями углеводного обмена. При этом речь идёт о повышении относительного риска, а не о том, что заболевание разовьётся у каждого второго диабетика.
Ранее Life.ru рассказывал о прививках, которые могут снизить вероятность развития деменции у пожилых людей. По словам директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачёвой, соответствующие данные имеются в отношении вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции. С возрастом иммунная защита организма ослабевает, из-за чего человек чаще болеет и тяжелее переносит инфекции.