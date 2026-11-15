Необычные расходы, просроченные платежи и внезапные финансовые решения могут оказаться ранними признаками развития деменции. Причём изменения в обращении с деньгами иногда появляются за несколько лет до постановки диагноза. Учёные предложили использовать банковские данные для выявления таких нарушений, сообщает Bloomberg.

Исследователи установили, что ухудшение когнитивных способностей нередко отражается на финансовом поведении человека. Людям становится сложнее вовремя оплачивать счета, оценивать риски крупных покупок и распознавать мошеннические схемы. Родственники могут замечать повторяющиеся вопросы о деньгах или неожиданные траты.

Экономист и профессор Университета Колорадо Лорен Херш Николас вместе с коллегами выяснила, что финансовое положение людей, у которых впоследствии развилась деменция, начинало заметно ухудшаться ещё до появления явных симптомов. За шесть лет разница в благосостоянии с людьми без такого диагноза увеличивалась почти на 100 тысяч долларов.

Теперь специалисты разрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта, способные анализировать многолетнюю историю банковских и кредитных операций. Предполагается, что такие системы смогут замечать тревожные изменения и рекомендовать дополнительное медицинское обследование. Самостоятельно ставить диагноз по банковским выпискам они не будут.

Некоторые финансовые организации уже обучают сотрудников распознавать признаки когнитивных нарушений. Так, американская программа BankSafe, запущенная организацией AARP, охватила более полутора тысяч финансовых учреждений. По оценке её разработчиков, это помогло предотвратить потери клиентов на 550 миллионов долларов.

Однако идея использовать банковские данные для оценки здоровья вызывает серьёзные вопросы. Эксперты предупреждают об угрозе утечек персональной информации, ошибочных выводах алгоритмов и возможной дискриминации клиентов при выдаче кредитов. Кроме того, необычные покупки или забытые платежи сами по себе не доказывают наличие деменции.

Пока технология находится на стадии исследований. Учёным предстоит проверить точность алгоритмов и определить правила доступа к финансовой информации. Специалисты подчёркивают, что при устойчивых изменениях памяти, поведения и способности справляться с привычными задачами следует обращаться к врачу, а не пытаться поставить диагноз самостоятельно.