Удар от союзника: Нидерланды просчитали, чем обернутся американские санкции против королевства

Введение американских санкций против Нидерландов способно обернуться катастрофическими последствиями для отдельных сфер национальной безопасности королевства. Сильнее всего могут пострадать международные позиции страны, работа государственных цифровых сервисов и расположенных на её территории международных организаций. Об этом говорится в докладе Аналитической сети национальной безопасности (ANV), подготовленном по заказу нидерландских властей.

Авторы исследования рассмотрели сценарий, при котором Вашингтон использует экономические ограничения для давления на своего европейского союзника. Уязвимость Нидерландов они связывают с зависимостью от американских технологий, энергоресурсов и оборонного сотрудничества. Санкции могут затронуть финансовые операции, поставки топлива и работу критически важной инфраструктуры.

Отдельную угрозу аналитики видят в возможном давлении США из-за размещения в Гааге Международного уголовного суда (МУС) и Международного суда ООН. При таком развитии событий правительству Нидерландов, как допускают авторы доклада, пришлось бы искать баланс между защитой национальных интересов и сохранением международных судебных институтов.

В основу исследования легли непредсказуемость американской внешней политики, тесные экономические связи двух стран и политическая поляризация внутри королевства. При этом в ANV подчёркивают, что речь идёт о вымышленном, но правдоподобном неблагоприятном сценарии.

Ранее Life.ru сообщал, что 9 октября администрация Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда как организации, а не только отдельных его сотрудников. Ограничения могут затронуть банки, технологические компании и других поставщиков услуг, сотрудничающих с МУС. Вашингтон объясняет давление на суд несогласием с расследованиями в отношении американских и израильских должностных лиц.