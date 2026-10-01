Удар перед зимой: В России назвали возможную цель новой 40-дневной операции Киева

Киев может попытаться провести новую 40-дневную операцию против России в середине октября или начале ноября, сосредоточившись на топливной инфраструктуре. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его оценке, возможные действия могут быть приурочены к началу отопительного сезона. Эксперт считает, что целью такой кампании способно стать создание напряжённости в обеспечении населения теплом.

Матвийчук связал вероятность нового этапа ударов с объёмом боеприпасов, которые Киев получит от Великобритании и Германии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил план дальнобойных операций на октябрь. По его словам, украинская сторона также определила направления поставок вооружений для истребителей F-16 до конца года и ведёт переговоры с рядом стран.