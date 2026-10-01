Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 14:27

Удар перед зимой: В России назвали возможную цель новой 40-дневной операции Киева

Полковник Матвийчук: Новая 40-дневная операция Киева может начаться в октябре

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Киев может попытаться провести новую 40-дневную операцию против России в середине октября или начале ноября, сосредоточившись на топливной инфраструктуре. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его оценке, возможные действия могут быть приурочены к началу отопительного сезона. Эксперт считает, что целью такой кампании способно стать создание напряжённости в обеспечении населения теплом.

Матвийчук связал вероятность нового этапа ударов с объёмом боеприпасов, которые Киев получит от Великобритании и Германии.

Порты встали, экономика пострадала: В Раде подвели итоги 40-дневного плана Зеленского против РФ
Порты встали, экономика пострадала: В Раде подвели итоги 40-дневного плана Зеленского против РФ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил план дальнобойных операций на октябрь. По его словам, украинская сторона также определила направления поставок вооружений для истребителей F-16 до конца года и ведёт переговоры с рядом стран.

Больше новостей о ходе спецоперации, ситуации на фронте и действиях сторон — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar