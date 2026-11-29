По словам юриста, право Украины на самооборону не даёт ей права атаковать корабли в портах третьих государств, не участвующих в конфликте. Профессор подчеркнула, что Ливия не нападала на Украину, а удары по судам в ливийских портах, независимо от их государственной принадлежности, следует рассматривать как нападение на саму Ливию. По её мнению, западным союзникам Украины необходимо прямо указать Киеву на это обстоятельство.