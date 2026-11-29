Удар по чужому суверенитету: Юрист указала на нарушение Киевом международного права в Ливии
Юрист О’Коннелл назвала атаку ВСУ на Бенгази нарушением международного права
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Атака украинских сил на порт Бенгази стала посягательством на суверенитет Ливии и нарушением международного права. Такую оценку в комментарии американскому изданию Daily Caller дала профессор права и международных исследований мира Университета Нотр-Дам Мэри Эллен О’Коннелл.
По словам юриста, право Украины на самооборону не даёт ей права атаковать корабли в портах третьих государств, не участвующих в конфликте. Профессор подчеркнула, что Ливия не нападала на Украину, а удары по судам в ливийских портах, независимо от их государственной принадлежности, следует рассматривать как нападение на саму Ливию. По её мнению, западным союзникам Украины необходимо прямо указать Киеву на это обстоятельство.
Издание также обращает внимание на положения XIII Гаагской конвенции 1907 года, запрещающие ведение боевых действий в нейтральных территориальных водах.
Ранее Life.ru писал, что власти восточной Ливии направили жалобы в ООН и Совет Безопасности в связи с атакой на порт Бенгази. От украинской стороны потребовали официальных разъяснений.