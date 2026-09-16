«Удар по экономике и военщине»: Блокировка Днепро-Бугского лимана парализовала Украину

Блокировка Днепро-Бугского лимана нанесла серьёзный удар по экономике и военным возможностям Украины, заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его оценке, перекрыт один из последних маршрутов, по которым страна могла вывозить зерно.

Эксперт назвал лиман главными черноморскими воротами. Потерю возможности пользоваться этим путём он оценил как катастрофическую для украинских властей.

«Это сильнейший удар как по украинской экономике, так и по украинской военщине», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Напомним, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные заблокировали проход украинских судов через Днепро-Бугский лиман. Этот маршрут связывает с Чёрным морем порты Херсона и Николаева.