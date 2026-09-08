Удар по «Химтрансагро»: Перекрыт канал поставки деталей для украинских дронов

Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило нанесение высокоточного удара по объекту военной инфраструктуры в Киевской области. Целью атаки стал логистический центр компании «Химтрансагро», расположенный в населённом пункте Шкаровка.

Согласно данным оборонного ведомства, площадка использовалась не по гражданскому назначению, а для обеспечения нужд украинской армии. Объект был задействован в схеме доставки и распределения грузов военного назначения.

В ходе разведки и последующего удара было установлено, что через данный узел осуществлялась логистика комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного типа. Поражение «Химтрансагро» существенно затруднит цепочки поставок для подразделений, занимающихся сборкой и эксплуатацией БПЛА в регионе.

Данная операция является частью систематической работы ВС РФ по выявлению и уничтожению объектов, обеспечивающих техническое и логистическое сопровождение боевых действий на стороне противника.

Ранее Life.ru писал, что трёхдневный мораторий на удары по Киеву прекратил действие. Ограничение было связано с поездками в Москву и Киев американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.