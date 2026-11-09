Решение российских властей о передаче активов Japan Tobacco International (JTI) под временное управление может создать финансовые трудности для правительства Японии. Токио рискует лишиться части дивидендных поступлений от табачной корпорации как раз в тот момент, когда премьер-министр Санаэ Такаити продвигает масштабную и дорогостоящую программу расходов. Об этом пишет Bloomberg.

Японское государство — крупнейший акционер Japan Tobacco Inc. и владеет примерно 37% её акций. Благодаря этому Минфин страны получает значительные дивиденды: за финансовый год, завершившийся в марте, выплаты составили около $655 млн.

Хотя эта сумма эквивалентна примерно 0,1% налоговых поступлений японского бюджета за прошлый год, для отдельных государственных программ она имеет гораздо большее значение. По данным Bloomberg, дивиденды JTI обеспечивают около 44% ожидаемых поступлений фонда, финансирующего промышленные и инновационные проекты.

Российский рынок занимает заметное место в бизнесе Japan Tobacco. По оценке самой корпорации, на Россию приходится около 10% её консолидированной выручки и примерно четверть скорректированной операционной прибыли. Поэтому потеря контроля над местными предприятиями способна отразиться не только на доходах японского государства, но и на финансовых результатах всей группы.

В России JTI владеет предприятиями в Санкт-Петербурге, Ростовской области, Липецкой и Ленинградской областях. Среди выпускаемых компанией марок — Winston, Camel, LD, Sobranie и Mevius.

После объявления о передаче российских активов под временное управление акции Japan Tobacco резко подешевели. На Токийской бирже бумаги компании два торговых дня подряд достигали допустимого дневного лимита падения.

При этом аналитики Goldman Sachs считают, что дивидендные выплаты Japan Tobacco с 2023 года в значительной степени обеспечивались денежными потоками за пределами российского бизнеса. Это может смягчить последствия потери контроля над российскими предприятиями, однако окончательный масштаб финансовых потерь пока не определён.