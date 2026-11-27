В Иране заподозрили Украину в организации атаки беспилотников на Кувейт, жертвами которой стали двое итальянских специалистов оборонной компании Rheinmetall Italia. Такую версию бывший советник иранской делегации на переговорах по ядерной программе Мохаммад Маранди выдвинул в соцсети.

По мнению Маранди, Киев мог организовать провокацию, чтобы возложить ответственность за гибель европейцев на Тегеран. Политолог связал предполагаемую операцию с присутствием украинских специалистов на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и на севере Ирака.

«Украина стремится продемонстрировать свой потенциал Трампу», — заявил Маранди.

Посольство Ирана в Италии категорически отвергло обвинения в причастности Тегерана к нападению. Дипломаты предупредили о возможных провокациях под чужим флагом, направленных на расширение географии конфликта в Персидском заливе и вовлечение в него европейских стран. Доказательств причастности Киева к атаке Маранди не представил. Власти Италии и Кувейта возложили ответственность за случившееся на Иран.

Напомним, 26 ноября двое сотрудников Rheinmetall погибли при атаке беспилотников на военный объект в Кувейте. Итальянские специалисты занимались обслуживанием оборудования системы противовоздушной обороны. Ещё два человека получили ранения.