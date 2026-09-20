Удар прямо по пассажирам: Раскрыты детали смертельной атаки на автобус в Херсонской области

Четыре человека получили ранения при атаке на автобус в Нижних Серогозах Херсонской области. В этом же транспорте погибли двое, в том числе член УИК Ольга Демьяненко, сообщил региональный омбудсмен Сергей Георгиев.

Двоих пострадавших доставили в Нижнесерогозскую ЦРБ. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое, второго — как средней степени тяжести.

«Соболезную родным и близким погибших. Эта утрата — для семей, для округа, для всей Херсонщины. Враг бьёт по тем, кто обеспечивает право людей на выбор. Но мы не сдаёмся и продолжим работать», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, при атаке беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека. Одной из погибших стала член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. Она родилась в 1966 году и входила в состав УИК № 220 Нижнесерогозского района. Во время нынешних выборов в Госдуму Демьяненко участвовала в проекте «ИнформУИК» и проведении досрочного голосования. Она успела обойти многих жителей района и до последнего ответственно выполняла свои обязанности в рамках избирательной кампании.