Удар с моря: Раскрыты возможности напугавшей мир атомной подлодки «Пермь»
Военэксперт Дандыкин рассказал о возможностях напугавшей мир подлодки «Пермь»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Атомный подводный крейсер «Пермь» способен поражать как надводные, так и береговые цели. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По словам специалиста, субмарина проекта «Ясень-М» предназначена для применения нескольких типов ракетного вооружения. Дандыкин также обратил внимание на манёвренность крейсера и наличие средств самозащиты, пишет «Аиф».
Ранее Life.ru сообщал о церемонии подъёма Андреевского флага на подлодке «Пермь» в Северодвинске. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. Крейсер построили на предприятии «Севмаш» и спустили на воду в марте 2025 года.
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