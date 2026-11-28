Атомный подводный крейсер «Пермь» способен поражать как надводные, так и береговые цели. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам специалиста, субмарина проекта «Ясень-М» предназначена для применения нескольких типов ракетного вооружения. Дандыкин также обратил внимание на манёвренность крейсера и наличие средств самозащиты, пишет «Аиф».

Ранее Life.ru сообщал о церемонии подъёма Андреевского флага на подлодке «Пермь» в Северодвинске. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. Крейсер построили на предприятии «Севмаш» и спустили на воду в марте 2025 года.