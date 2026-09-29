Удар в Чёрном море: БПЛА поразили судно с грузом для ВСУ

Российские беспилотники поразили сухогруз в северо-западной части Чёрного моря. По сообщению Минобороны РФ, судно перевозило военное имущество для ВСУ.

Удар был нанесён днём 29 сентября. В ведомстве заявили, что российские Вооружённые силы продолжают атаковать морские суда, задействованные в интересах украинской армии.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные поразили два сухогруза, направлявшихся в Одессу. По данным Минобороны от 28 сентября, суда доставляли грузы военного назначения и попали под удар во время морского перехода.