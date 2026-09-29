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Опубликовано 29 сентября, 19:23

Удар в Чёрном море: БПЛА поразили судно с грузом для ВСУ

Минобороны: В Чёрном море поражён сухогруз с военным имуществом для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI),не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI),не является фотографией с места событий

Российские беспилотники поразили сухогруз в северо-западной части Чёрного моря. По сообщению Минобороны РФ, судно перевозило военное имущество для ВСУ.

Удар был нанесён днём 29 сентября. В ведомстве заявили, что российские Вооружённые силы продолжают атаковать морские суда, задействованные в интересах украинской армии.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военные поразили два сухогруза, направлявшихся в Одессу. По данным Минобороны от 28 сентября, суда доставляли грузы военного назначения и попали под удар во время морского перехода.

Больше новостей о действиях российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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