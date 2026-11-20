Модернизированная тяжёлая огнемётная система ТОС-1А БМ-2М «Солнцепёк» благодаря переходу на шасси танка Т-80 получила улучшенную разгонную динамику и повышенную мобильность. Как сообщили в «Ростехе», обновлённая установка способна выполнить боевую задачу и покинуть огневую позицию за несколько минут, снижая риск ответного удара артиллерии и атак FPV-дронов.

«Новая версия ТОС на шасси от „летающего“ танка Т-80 показывает превосходную разгонную динамику и позволяет бить быстро, а уходить ещё быстрее», — подчеркнули в госкорпорации «Ростех».

Главное отличие обновлённого «Солнцепёка» от предыдущей модификации — замена базы танка Т-72 на шасси Т-80 с газотурбинным двигателем. По словам представителей корпорации, улучшенные ходовые качества позволяют расчёту быстрее менять позиции. Эти характеристики, как утверждается, уже подтвердили военнослужащие, эксплуатирующие технику.

О преимуществах модернизированной машины ранее рассказал механик-водитель с позывным Север. По его словам, скорость передвижения особенно важна в условиях постоянной угрозы атак беспилотников. При этом новая версия получила усовершенствованные вычислительные комплексы и систему наведения.

В «Ростехе» также уточнили, что полный залп установки занимает считаные секунды, а площадь поражения термобарических боеприпасов может составлять десятки тысяч квадратных метров. В войска обновлённые машины поступают уже с дополнительными комплексами защиты.