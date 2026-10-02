Удары по заводам на Украине могут вынудить «Метинвест» отказаться от проекта на €3,2 млрд в Италии

Украинская группа «Метинвест» рассматривает возможность полностью выйти из проекта строительства сталелитейного завода в итальянском Пьомбино на фоне усилившегося финансового давления. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Один из рассматриваемых вариантов — продажа всей доли «Метинвеста» в совместном предприятии Metinvest Adria, созданном с итальянским производителем оборудования Danieli. Окончательного решения пока нет.

В самой компании подтвердили Bloomberg переговоры с потенциальными инвесторами. При этом «Метинвест» пока не определился, какую именно часть своей доли готов уступить новому партнёру.

Поиск дополнительного инвестора начался ещё до последних ударов по украинским предприятиям группы. Изначально «Метинвест» должен был контролировать 75% совместного предприятия и вложить в проект более €500 млн, однако позднее группа рассчитывала сократить собственные инвестиции до суммы менее €300 млн.

Новый металлургический комплекс планируют построить в тосканском Пьомбино на территории бывшего завода Lucchini. Стоимость проекта оценивается примерно в €3,2 млрд, а проектная мощность — в 2,7 млн тонн горячекатаной стали ежегодно. В мае итальянские власти одобрили господдержку проекта на €285 млн.

Планы пересматриваются на фоне тяжёлого положения металлургических активов «Метинвеста» на Украине. Представители компании в сентябре сообщали о повреждении пяти печей и остановке предприятий после серии ударов. По данным Федерации металлургов Украины, к концу сентября выплавка стали в стране полностью прекратилась.

Ранее Life.ru писал, что крупнейшие металлургические предприятия Украины остановили производство. В «Метинвесте» заявляли, что в сентябре была неделя, когда страна впервые примерно за сто лет не выплавила ни одной тонны стали.