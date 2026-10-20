Удары стали «не совсем обычными»: Военэксперт раскрыл, что изменилось в тактике Армии РФ

Российские войска изменили характер воздушных атак по Украине, расширив географию применения беспилотников. Особое внимание теперь уделяется западным регионам страны, где ранее подобные налёты происходили реже. Об этом сообщил «Царьграду» военный обозреватель Юрий Подоляка.

По словам блогера, в ходе очередной серии ударов российские силы вновь атаковали энергетические объекты в районе Киева, а также портовую инфраструктуру Одесской области. Однако главным отличием этой операции стало активное применение реактивных беспилотников в глубине украинской территории.

«Сегодня удары были не совсем обычными», — отметил Подоляка.

Он рассказал о временном отключении электричества в Луцке. Кроме того, по его сведениям, взрывы прогремели в Ивано-Франковске, Ровно и других городах западной части страны. Для атак, как утверждает обозреватель, использовались в том числе скоростные модификации дронов «Герань».

Подоляка обратил внимание на расположение некоторых районов, где зафиксировали взрывы. По его наблюдениям, среди них оказалось немало крупных железнодорожных узлов, играющих важную роль в транспортной системе Украины.

Также поступали сообщения об ударах в окрестностях Полтавы и Миргорода. Блогер предположил, что их целью могли быть объекты газовой инфраструктуры.

Ранее Life.ru рассказывал о применении модернизированных реактивных «Гераней» на Западной Украине. Повышенная скорость новых беспилотников затрудняет их перехват украинскими средствами противовоздушной обороны.