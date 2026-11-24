«Удобно забыл»: В Европе напомнили Зеленскому о роли СССР в разгроме Гитлера
Журналист Боуз раскритиковал слова Зеленского о столетней угрозе России
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Ирландский журналист Чей Боуз высмеял заявление Владимира Зеленского о том, что Россия на протяжении практически ста лет представляла угрозу для Европы. В публикации в социальной сети X он напомнил украинскому лидеру о событиях Второй мировой войны.
«Он удобно забыл, что Советский Союз сломал хребет Гитлеру, пока значительная часть Запада умиротворяла его», — написал Боуз.
Журналист также назвал высказывания Зеленского «галлюцинациями».
Причиной для такой реакции стало выступление украинского главаря перед участниками Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине 23 ноября. Зеленский призвал европейские страны укреплять обороноспособность, сославшись на историю России за последнее столетие.
На том же заседании глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что мир и стабильность в Европе возможны лишь в противостоянии с Россией. Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала утверждения о намерении напасть на страны НАТО.
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