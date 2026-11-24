Ирландский журналист Чей Боуз высмеял заявление Владимира Зеленского о том, что Россия на протяжении практически ста лет представляла угрозу для Европы. В публикации в социальной сети X он напомнил украинскому лидеру о событиях Второй мировой войны.

«Он удобно забыл, что Советский Союз сломал хребет Гитлеру, пока значительная часть Запада умиротворяла его», — написал Боуз.

Журналист также назвал высказывания Зеленского «галлюцинациями».

Причиной для такой реакции стало выступление украинского главаря перед участниками Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине 23 ноября. Зеленский призвал европейские страны укреплять обороноспособность, сославшись на историю России за последнее столетие.

На том же заседании глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что мир и стабильность в Европе возможны лишь в противостоянии с Россией. Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала утверждения о намерении напасть на страны НАТО.