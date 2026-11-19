В Северной Осетии второй месяц ищут туриста из Петербурга, который собирался подняться на Казбек. В региональном МВД уточнили, что 53-летний Дмитрий Мурашкин должен был вернуться ещё 9 октября.

Полиция ищет петербуржца, исчезнувшего в горах Северной Осетии. Фото © Telegram / МВД по РСО-Алания

По данным полиции, 4 октября мужчина находился на территории республики и планировал восхождение на горную вершину. Однако к назначенной дате он не вернулся, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Правоохранители распространили ориентировку с приметами пропавшего. Рост Мурашкина составляет от 175 до 190 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие, тёмно-русые. Всех, кто может помочь установить местонахождение петербуржца, просят обратиться в ведомство.

Ранее Life.ru сообщал, что 14 ноября под Териберкой нашли тело туриста, которого унесло волной в Баренцево море. Мужчина пропал 6 ноября во время прогулки по побережью с группой отдыхающих. Люди фотографировались возле воды, когда мощная волна накрыла сразу двух человек. Женщину выбросило обратно на каменистый берег, после чего её госпитализировали с переохлаждением и ушибами.