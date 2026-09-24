Уэйн Руни неожиданно обнаружил у себя еврейские корни

Бывший капитан сборной Англии и звезда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что недавно узнал о польско-еврейских корнях своей семьи. О неожиданном открытии 40-летний экс-футболист сообщил в новом документальном сериале The Real Rooneys на Disney+.

По словам Руни, речь идёт о родственниках по материнской линии. Он выяснил, что его бабушка и её семья были евреями. При этом сам экс-футболист отметил, что воспитывался как католик.

«Я недавно узнал, что семья маминой мамы, то есть моей бабушки, была польскими евреями», — рассказал Руни.

О семейной истории Руни узнал во время поездки в Польшу. В сериале футболист вместе с женой Колин и детьми также посещает Освенцим. По словам супругов, поездку туда хотел совершить их сын Кит, изучавший Вторую мировую войну в школе. The Real Rooneys состоит из десяти эпизодов и рассказывает о жизни Руни, его супруги и их четырёх сыновей после завершения футбольной карьеры спортсмена. Премьера проекта состоялась 24 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал, почему россияне всё чаще обращаются к генеалогам, чтобы восстановить историю семьи и найти в том числе еврейские корни. Специалисты отмечали, что такие исследования могут растянуться на годы и потребовать изучения метрических книг, архивных документов и семейных свидетельств.