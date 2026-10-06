Спрятал технику и сбежал: Уфимец бросил друга, который загадочно погиб на гидроцикле

Житель Уфы Азамат погиб во время совместного заезда на гидроциклах по озеру Тёплое. Обстоятельства трагедии до сих пор остаются неясными, а родственники мужчины требуют тщательно проверить версию его приятеля, сообщает Baza со ссылкой на семью погибшего.

Незадолго до гибели Азамат опубликовал видео, на котором катался по озеру вместе с другом Вадимом. По версии близких, во время заезда приятель на высокой скорости врезался в гидроцикл мужчины. Азамат получил тяжёлые травмы и скончался на месте.

Родственники утверждают, что после происшествия Вадим сам вызвал экстренные службы, однако затем спрятал гидроциклы и покинул место трагедии. Через три дня он, по их словам, пришёл в Следственный комитет и дал объяснения в качестве свидетеля. Свой уход мужчина якобы объяснил советом адвоката.

Сам Вадим, как передаёт Baza, возлагает ответственность за столкновение на погибшего. По его версии, Азамат пошёл на обгон и резко перестроился. Семья с этим объяснением не согласна и указывает на несоответствие между повреждениями техники и характером травм погибшего. Официальной оценки этих доводов следствием в открытом доступе пока нет.

Близкие Азамата также заявили, что позднее приятель предлагал им деньги в качестве «извинений», а его адвокат якобы хотел представить погибшего находившимся в состоянии опьянения. Независимого подтверждения этим словам семьи нет.

По сведениям родственников, сейчас Вадим находится в Грузии. Близкие погибшего опасаются, что он может остаться за пределами России, и готовят гражданский иск, рассчитывая добиться выплат для шестилетней дочери Азамата и его матери.

Ранее Life.ru рассказывал о другом смертельном происшествии с гидроциклом: на Волге гидроцикл врезался в группу сапбордистов, в результате чего погиб солист Государственного оркестра Татарстана Виктор Севастьянов. После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшем смерть человека.