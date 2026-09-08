Уголовное дело Трескунова* поступило в суд

Уголовное дело в отношении актёра Семёна Трескунова*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента, поступило в суд Москвы. Заседание назначено на 11 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Артисту вменяют часть 2 статьи 330.1 УК РФ. По версии следствия, Трескунов*, находясь в реестре иностранных агентов, публиковал материалы в одной из соцсетей без обязательной маркировки.

До возбуждения уголовного дела актёр дважды за год привлекался к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ. Несмотря на это, он продолжил размещать публикации без указания статуса иноагента.

Повторные нарушения стали основанием для уголовного преследования. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Ранее в отношении Трескунова* заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В августе 2026 года его объявили в розыск. Минюст включил актёра в реестр иностранных агентов в марте 2024 года.

А когда он обрёл известность благодаря съёмкам в российских фильмах «Частное пионерское», «Призрак», «Хороший мальчик» и «Т-34», а также сериалах «Ивановы-Ивановы» и «Светофор».

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