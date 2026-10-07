Уголовное дело завели после загрязнения реки Комарихи в Подмосковье

В Дмитровском округе Подмосковья завели уголовное дело после загрязнения реки Комарихи химическими стоками. Об этом сообщил Следственный комитет.

На загрязнение реки пожаловались жители нескольких населённых пунктов округа. По их словам, недавно открывшееся предприятие по производству готовой еды сбрасывает в Комариху химические стоки. Местные жители также заявили о бездействии компетентных органов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 250 УК РФ о загрязнении вод. Они проверят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку ситуации.

Ранее в Омске после жалоб жителей на резкий химический запах обнаружили предприятие с превышением норматива выбросов оксида углерода почти в 20 раз. Специалисты замерили показатели во время проверки прокуратуры на производстве асфальтобетонных смесей.