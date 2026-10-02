В Омске нашли предприятие, превысившее нормы выбросов почти в 20 раз

В Омске после жалоб местных жителей на резкий химический запах обнаружили предприятие, где норматив выбросов оксида углерода оказался превышен почти в 20 раз. Нарушения выявила Омская межрайонная природоохранная прокуратура.

Проверку провели на предприятии по производству асфальтобетонных смесей в Октябрьском округе города. По данным прокуратуры, содержание оксида углерода в выбросах асфальтосмесительной установки превышало установленный норматив в 19,85 раза, а взвешенных веществ — в 7,6 раза.

Кроме того, организация не выполняла требования по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий и нарушала правила эксплуатации газоочистного оборудования.

Руководителю предприятия внесли представление. Прокуратура также инициировала привлечение юрлица к административной ответственности за нарушение экологических требований и правил эксплуатации оборудования, выбрасывающего загрязняющие вещества в атмосферу.

Компания уже представила план устранения нарушений. Его исполнение прокуратура взяла на контроль. Если нарушения повторятся, надзорное ведомство может обратиться в суд с требованием приостановить работу предприятия.

Проблема загрязнения воздуха в Омске возникает не впервые. Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении источников загрязнения атмосферы в городе. Тогда лабораторные исследования также фиксировали многократное превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.