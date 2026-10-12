Угроза под землёй: В Киеве назвали самые уязвимые места этой зимой

Киев может столкнуться с повторением прошлогодних проблем с отоплением, если из строя выйдет ТЭЦ-5. Об этом заявил бывший глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин в интервью «Украинской правде».

«Пока что остаётся надеяться на тёплую зиму и неточность российских ударов», — сказал он.

По словам Сухомлина, в районе Дарницкой ТЭЦ-4 строят резервные источники тепла общей мощностью более 300 МВт. Согласно плану, их должны возвести до 1 января. При морозах до минус 10–15 градусов эта генерация позволит поддерживать в квартирах температуру примерно 14–16 градусов. Однако соблюдение сроков зависит от регулярного финансирования.

Ещё одной уязвимостью столицы экс-чиновник назвал канализацию. Если система перестанет работать, властям придётся остановить водоснабжение, а затем и тепловую генерацию: ТЭЦ и котельным необходимы большие объёмы воды.

При этом Сухомлин отметил, что за последний год физическую защиту украинских энергетических объектов существенно усилили. В Киеве укрепляют 20 крупных подстанций напряжением 110 кВ, которые прошлой зимой не имели подобных сооружений. Работы начались в мае, а к сентябрю были выполнены примерно на 90%.

По утверждению Сухомлина, защитные конструкции уже выдерживали прямые попадания. Он привёл в пример объекты в Одессе, Житомире и одном из прифронтовых регионов, где оборудование продолжило работу после атак. По его словам, физическая защита становится особенно важной при нехватке средств противовоздушной обороны.

Сухомлин также сообщил, что резервные решения для зоны ТЭЦ-5 обсуждаются, однако их ещё необходимо реализовать. Дополнительные меры, включая создание локальных энергоостровов и установку аккумуляторов, не способны полностью заменить централизованное теплоснабжение.

Ранее в Киеве предупредили, что с наступлением холодов украинские электростанции рискуют стать более заметными для российских беспилотников «Герань», оснащённых тепловизорами.