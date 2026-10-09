Три ТЭЦ под ударом: Эксперт заявил о разрушении всей электрогенерации Киева
Эксперт Игнатьев: Вся электрогенерация Киева разрушена или серьёзно повреждена
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Все объекты электрогенерации Киева разрушены либо существенно повреждены. Такую оценку дал эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев, сообщает телеграм-канал «Страна.ua».
По его словам, Дарницкая ТЭЦ-4 практически разрушена. Ещё две станции — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — получили существенные повреждения. При этом электричество пока может поступать из других частей объединённой энергосистемы.
Напомним, вечером 8 октября в Киеве произошёл блэкаут: встали все три ветки метро, наземный транспорт, канализация перестала принимать сточные воды из пригорода. Во тьму погрузилась даже Верховная рада. Массовые перебои с электричеством связаны с отключением сразу нескольких элементов городской энергосети. Утром 9 октября в нескольких районах украинской столицы также возникли перебои с подачей воды, электричества и работой транспорта. Мэр Виталий Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания» перед зимой и призвал киевлян уезжать при возможности.
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