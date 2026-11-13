Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц вряд ли смогут стать влиятельными представителями Европы на переговорах с Россией из-за своего политического положения. Такое мнение журналист Владимир Познер высказал в беседе с НСН.

По словам телеведущего, главная проблема Макрона заключается в скором завершении президентского срока. Французскому лидеру осталось менее полугода у власти, поэтому даже при высокой популярности его возможности влиять на долгосрочные договорённости были бы ограничены.

«Возможно, он хочет уходить каким-то триумфатором. Я не думаю, что он будет продолжать строить дальнейшую политическую карьеру», — предположил Познер.

Не менее сложным журналист считает положение Мерца. По его оценке, немецкий канцлер пока недостаточно прочно удерживает политические позиции, чтобы уверенно выступать от имени европейских государств и выдвигать условия на переговорах.

«Один просто уходящий, другой не очень уверенно пока остающийся, но тоже ему грозит это. Их вес намного меньше, чем если бы была бы Меркель в своё время», — отметил телеведущий.

Познер также усомнился, что представителем Европы обязательно станет руководитель Франции или Германии. Он допустил появление другой кандидатуры, которую поддержит большинство европейских государств. При этом журналист не исключил, что странам ЕС вообще не удастся договориться о едином переговорщике.