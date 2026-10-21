Уиткофф назвал главу РФПИ Дмитриева прекрасным человеком

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф высоко оценил работу главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева по возобновлению экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона. Американский представитель также тепло отозвался о личном взаимодействии с российским переговорщиком.

«Господин Дмитриев – вы прекрасный человек, мы с вами очень хорошо работаем», — обратился Уиткофф к руководителю РФПИ.

Слова спецпосланника прозвучали на фоне продолжающихся контактов России и США. Дмитриев участвует в диалоге двух стран по инвестиционно-экономическим вопросам, а Уиткофф представляет американскую сторону в переговорах с Москвой.

Ранее на встрече со Стивом Уиткоффом Владимир Путин затронул тему украинского конфликта, поинтересовавшись результатами переговоров американской делегации с Киевом и европейскими партнёрами, которые накануне прошли в Норвегии. Российский президент также поблагодарил Дональда Трампа за усилия по урегулированию ситуации, напомнив о его стремлении завершить боевые действия. В ответ Уиткофф выразил признательность Путину за освобождение американца Стивена Хаббарда, отбывавшего наказание в России. По словам российского лидера, к тому моменту гражданин США уже находился в аэропорту Пулково.